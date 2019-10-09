ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin...
12 dakika önce
ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:16 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın " Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.
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