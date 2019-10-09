Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın 'Türkiye'nin...

ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin...

12 dakika önce

ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.

ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın

ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack Obama'nın " Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Barack Obama, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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