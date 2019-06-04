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ABD Başkanı Trump Downing Street'te

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Downing Street'te Başbakan Theresa May ile bir araya geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Downing Street'te Başbakan Theresa May ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Trump, sabah saatlerinde Londra'daki St. James Sarayı'nda İngiltere Başbakanı Theresa May ile ABD ve İngiliz şirketleri ile yapılan bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının ardından Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi'ne geçen Trump ve eşi Melania Trump, May ve eşi Philip May tarafından karşılandı. Trump ve eşi Melania, Theresa May ile birlikte Downing Street'teki tarihi belgeleri inceledi. Trump ve May'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Öte yandan, dünden bu yana İngilizler ABD Başkanı Donald Trump'ı göçmen karşıtı politikaları ve iklim değişikliği konusundaki tutumu nedeniyle protesto ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
İngiltere, Theresa May, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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