Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek"
Son Dakika Politika ABD Başkanı Trump: 'Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek'

ABD Başkanı Trump: "Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da davetlisi olarak Washington'a geleceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da davetlisi olarak Washington'a geleceğini söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden açıklamalarına devam ediyor. Birçok insanın, Türkiye'nin ABD'nin büyük ticari bir partner olduğunu unuttuğunu ifade eden Başkan Trump, "Türkiye F-35 savaş uçaklarının çelik gövdesini üretiyor. İdlib'te çok hayat kurtarmaya yardım etmemi sağladı" dedi.


Yıllarca hapis cezası alan Rahip Brunson'ın sağlıkla ülkesine dönmesi noktasında yardımcı olunduğunu kaydeden Trump, "Türkiye, NATO'nun önemli bir üyesi. Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü
Trump'tan "YPG/PKK" açıklaması Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:20:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Erdoğan, 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]