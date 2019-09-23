Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu
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ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Rahip Brunson'ın ülkeyesine geri getirilmesi için yürütülen müzakerelerle ilgili konuştu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump rahip Brunson'ın ülkesine geri getirilmesi için yürütülen müzakerelerle ilgili konuştu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


Birleşmiş Milletler Dini Özgürlüklerin Korunması için Küresel Çağrı adlı toplantıda konuşan Trump, rahip Andrew Brunson'ın izleyiciler arasında bulunduğunu belirtti. Trump konuşmasında "Geçtiğimiz yıl, yönetimim çok güçlü bir adamla çok kısa ve saygı içinde bir müzakerenin ardından evine geri getirilmesinden dolayı çok sevinmişti - o kişi benim arkadaşım oldu, iyi ki - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Andrew Brunson, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:30 
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