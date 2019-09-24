Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu
Son Dakika Dünya Haber

ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Rahip Brunson'ın ülkeyesine geri getirilmesi için yürütülen müzakerelerle ilgili konuştu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

">

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Rahip Brunson'ın ülkeyesine geri getirilmesi için yürütülen müzakerelerle ilgili konuştu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Andrew Brunson, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı erdoğan, ara güler sergisi'nin açılışını yaptı
Erdoğan'dan New York'ta dikkat çeken toplantı: Yahudi ve Musevilerle bir araya geldi Egemen Bağış: Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni ilgilendirmiyor Ahmet Davutoğlu ekibi, "Külliye anket yaptı" deyip rakam paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:11:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]