ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a Rahip Brunson için teşekkür etti: İyi ki arkadaşım oldu
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Rahip Brunson'ın ülkeyesine geri getirilmesi için yürütülen müzakerelerle ilgili konuştu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:27
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