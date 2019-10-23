ABD Başkanı Trump: Erdoğan doğru olanı yaptı, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalktı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Trump, Erdoğan'ın ülkesi adına doğru olanı yaptığını belirterek, Obama yönetiminin Esad rejimini yok edebileceğini ancak bunu yapmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:27
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