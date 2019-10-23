Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: Erdoğan doğru olanı yaptı, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalktı
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: Erdoğan doğru olanı yaptı, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalktı

ABD Başkanı Trump: Erdoğan doğru olanı yaptı, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalktı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Trump, Erdoğan'ın ülkesi adına doğru olanı yaptığını belirterek, Obama yönetiminin Esad rejimini yok edebileceğini ancak bunu yapmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump: Erdoğan doğru olanı yaptı, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalktı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:27 
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