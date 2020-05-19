ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları 30... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları 30...
ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 06:32 Kaynak: AA
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