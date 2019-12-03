Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi...

6 saat önce

ABD Başkanı Trump: "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil."

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Trump: " Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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