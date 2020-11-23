ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nin 2. gününe de video konferansla katıldı - Son Dakika

ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nin 2. gününe de video konferansla katıldı

23.11.2020 00:11
ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nin 2. gününe de video konferansla katıldı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan G-20 Zirvesi'nin 2'nci gününe de video konferans ile iştirak etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan G-20 Zirvesi'nin 2'nci gününe de video konferans ile iştirak etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, zirvenin 2'nci gününde yaptığı konuşmada, kendi yönetiminin uyguladığı ekonomik modelleri anlattı.

Uluslararası ticarette adil ve mütekabiliyet esasına dayalı işlemlerin geçerli olması gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, işçilerin korunmasına yönelik politikaların önemine de işaret etti.

Kadınların toplumun her alanında daha da güçlendirilmesi gerektiği mesajını veren Trump, zirveye ev sahipliği dolayısıyla Suudi Arabistan'a da teşekkür etti.

Zirvenin ilk gününe de video konferansla katılan Donald Trump, dünya liderleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Donald Trump, G-20, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump G-20 Zirvesi'nin 2. gününe de video konferansla katıldı - Son Dakika


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