Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump Guaido'yu Aradı

ABD Başkanı Trump Guaido'yu Aradı

1 saat önce

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefonla aradığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump Guaido'yu Aradı, System.String[]
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefonla aradığını açıkladı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın telefon görüşmesinde Venezuelalı muhaliflerin "demokratik vazifelerine" olan desteğini yinelediğini aktardı.

Guaido paylaşımında "Trump'a, bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:44 Kaynak: AA

Venezuela, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, ABD Vatandaşlarını Uyardı: Venezuela'ya Seyahat Etmeyin! ABD Yaptırımları Venezuela Ekonomisini Felç Edebilir

Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:21:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump Guaido'yu Aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]