ABD Başkanı Trump Guaido'yu Aradı
1 saat önce
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefonla aradığını açıkladı.
Venezuela
'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın kendisini telefonla aradığını açıkladı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika
ülkesinin desteğini alan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın telefon görüşmesinde Venezuelalı muhaliflerin "demokratik vazifelerine" olan desteğini yinelediğini aktardı.
Guaido paylaşımında "Trump'a, bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:44 Kaynak: AA
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