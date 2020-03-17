ABD Başkanı Trump halkı korona virüs konusunda uyardı - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump halkı bir araya gelmemeleri konusunda uyardı.



Trump Pazartesi günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada tüm yaş grubundan vatandaşları on kişiden büyük gruplarda bir araya gelmemeleri konusunda uyardı. Trup ayrıca halkı bar ve restoranlara gitmemelerini istedi.



Önümüzdeki 15 gün boyunca en sıkı şekilde talimatları takip etmelerini isteyen Trump halkı özellikle yolculuk etmemeleri konusunda uyardı.



Trump "Eğer herkes bu değişikliği veya bu kritik değişiklikleri yapar ve fedakarlıkta bulunursa, hep beraber bir ulus olarak virüsü alt edebiliriz. ve hep beraber büyük bir kutlama yapabiliriz" dedi.



Trump'ın bu açıklaması sırasında ABD'nin Temmuz veya Ağustos ayına kadar hatta daha da uzun süre virüs salgını ile uğraşmaya devam edebileceğini ve bu durumun ekonomik durgunluğa sebebiyet verebileceğini de gelen bir soruya "mümkün olabilir" diyerek kabul etti.



Trump ayrıca ulusal bir sokağa çıkma yasağı planlamadıklarını ancak ihtiyaç olursa yapabileceklerini söyledi.



Trump'ın önlem açıklamaları CDC'nin 50 kişiden fazla grupların bir araya gelmemesi konusundaki yarısından hemen sonra geldi. - WASHINGTON