ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - YENİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - YENİ - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - YENİ

6 saat önce

Hindistan'a 2 günlük resmi ziyaret düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile başkent Yeni Delhi'deki Hyderabad Sarayı'nda bir araya geldi.

Hindistan'a 2 günlük resmi ziyaret düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile başkent Yeni Delhi'deki Hyderabad Sarayı'nda bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - YENİ

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:05 Kaynak: AA
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