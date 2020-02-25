ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - YENİ - Son Dakika

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ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü - YENİ
6 saat önce
Hindistan'a 2 günlük resmi ziyaret düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile başkent Yeni Delhi'deki Hyderabad Sarayı'nda bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:05 Kaynak: AA
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