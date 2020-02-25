Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı - Son Dakika Dünya
ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.
Resmi bir ziyaret için başkent Yeni Delhi'de bulunan Trump, Hindistan'da özellikle Müslümanların tepkisine yol açan tartışmalı yasa ve Keşmir sorununa ilişkin soruları da yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:12
Son Dakika ABD'li general, İdlib gerginliği sonrasında Rusya'ya karşı işbirliği yapmak için Türkiye'ye çağrıda bulundu ABD, koronavirüsün tedavisi için ilk ilaç denemelerine başlıyor ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu