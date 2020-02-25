ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.


Resmi bir ziyaret için başkent Yeni Delhi'de bulunan Trump, Hindistan'da özellikle Müslümanların tepkisine yol açan tartışmalı yasa ve Keşmir sorununa ilişkin soruları da yanıtladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:12 
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