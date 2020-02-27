ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı

37 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.View on euronews

ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:42 
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