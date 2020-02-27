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ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasası için sessiz kaldı
37 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'da yoğun protestolara neden olan vatandaşlık yasası konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve iç mesele olduğu gerekçesiyle bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:42
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