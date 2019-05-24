Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: Huawei, ticaret anlaşmasının bir parçası olabilir

ABD Başkanı Trump: Huawei, ticaret anlaşmasının bir parçası olabilir

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Huawei'yi bir kez daha tehlikeli olarak tanımlarken, şirketin Çin ile yapacakları ticaret anlaşmasının bir parçası olabileceğini açıkladı

ABD Başkanı Trump: Huawei, ticaret anlaşmasının bir parçası olabilir, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Huawei'yi bir kez daha tehlikeli olarak tanımlarken, şirketin Çin ile yapacakları ticaret anlaşmasının bir parçası olabileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, ABD'nin Huawei konusunda "söylentiler uydurduğunu" savunarak bu ülkenin "devlet gücüyle diğer ülkelerin şirketlerine baskı kuran ve ikili iş birliğine zarar veren hatalı davranışlarını değiştirmesi" gerektiğini bildirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:38 
Donald Trump, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



88 Yaşındaki Kadına Yumruk Atan Tekerlekli Sandalyeli Saldırgan, Kaçarken Bir Anda Ayaklandı Microsoft Huawei Siparişlerini Askıya Aldı SpaceX 60 İnternet Uydusunu Uzaya Gönderdi Bursalı İş Adamı İlk Kargo İhracatında Paris'e 1 Ton Baklava Satışı Gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:47:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: Huawei, ticaret anlaşmasının bir parçası olabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]