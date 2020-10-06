ABD Başkanı Trump: İkinci münazarayı dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci başkanlık münazarasına katılacağını belirterek, "Tartışmayı dört gözle bekliyorum. İyi olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Tıp Merkezi'nden taburcu oldu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Miami'de 15 Ekim Perşembe akşamı yapılacak tartışmayı dört gözle bekliyorum. İyi olacak" dedi.