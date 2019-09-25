ABD Başkanı Trump ile İran lideri Ruhani New York'ta buluşacak mı?
36 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin görüşüp görüşmeyeceği taraflardan gelen çelişkili açıklamalar üzerine tam bir bilmeceye dönüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşüp görüşmeyeceği taraflardan gelen çelişkili açıklamalar üzerine tam bir bilmeceye dönüştü.
Reuters'e konuşan İranlı bir yetkili iki liderin görüşme ihtimali için "sıfır" yorumunu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Cavid Zarif ise "Diplomasi, meseleleri çözmek için tek yoldur. Bu görüşme bize nerede olduğumuzu gözden geçirmek için bir şans yaratır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:45
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