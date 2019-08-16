ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı Khan, Keşmir meselesini görüştü
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ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Paksitan Başbakanı İmran Khan, Keşmir krizi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:42 Kaynak: İHA
ABD Devlet Başkanı Donald Trump
ile Paksitan Başbakanı İmran Khan
, Keşmir krizi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pakistan
Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
tarafından yapılan açıklamada Paksitan Başbakanı İmran Khan'ın Hindistan
ile yaşanan Keşmir krizini dünya liderlerine anlattığı vurgulanarak, "Başbakan Pakistan'ın Keşmir meselesindeki duruşunu ABD Başkanı Donald Trump'a aktardı. Başbakan dünya liderleri ile iletişim halinde ve bu kapsamda Trump ile bugün, başta Keşmir meselesi olmak üzere bölgedeki durum üzerine görüştü" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, Khan'ın bunun yanı sıra bugün Keşmir meselesi üzerine görüşecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
'nin (BMGK) bazı üyeleri ile de mesele üzerine görüştüğünü söyledi.
Hindistan ve Pakistan arasında artan Keşmir gerginliği sonrası, Pakistan ve Çin'in talebi üzerine, BMGK'da Keşmir meselesi üzerine bir oturum gerçekleşmesi planlanıyor. - İSLAMABAD
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