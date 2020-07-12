- ABD Başkanı Trump ilk kez maskeli görüntülendi - Son Dakika

- ABD Başkanı Trump ilk kez maskeli görüntülendi

- ABD Başkanı Trump ilk kez maskeli görüntülendi ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez maskeli görüntülendi.

- ABD Başkanı Trump ilk kez maskeli görüntülendi

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı

MARYLAND - ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez maskeli görüntülendi.

Korona virüs salgınını küçümseyen ve salgına karşı alınan sert tedbirlere karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez maske taktı. Maryland'deki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ndeki yaralı askerler ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Trump, kameraların karşısına ilk kez maskeli çıktı. Trump, tıp merkezine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Maske takılmasına hiçbir zaman karşı değildim ama maske takmanın da bir yeri ve zamanı olduğunu düşünüyorum. Birçok asker ve insanlarla konuştuğunuz bir hastanedeyseniz, burada maske takmanın harika bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Nisan ayında virüsün yayılmasını önlemek için halka açık alanlarda maske takılmasını önermişti. Ancak Trump, bu uygulamayı takip etmeyeceğini söylemişti.

Dünya çapında korona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de son verilere göre 3 milyon 355 bin 646 vaka tespit edilirken, toplam 137 bin 403 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Maryland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD Başkanı Trump ilk kez maskeli görüntülendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:33 Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım 17:58 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı 17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
18:33
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
17:58
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
16:47
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 19:15:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - ABD Başkanı Trump ilk kez maskeli görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]