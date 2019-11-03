ABD Başkanı Trump'ın 11 mesajı incelendi: Diktatörleri övdü, göçmenlere saldırdı
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada paylaştığı 11 bin mesaj incelenerek yapılan içerik analizinde ilginç sonuçlara ulaşıldı. Buna göre Başkan Trump, bu iletilerde göçmenlere saldırdı, diktatörleri övdü ve medyanın 'halkın düşmanı' olduğunu yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada paylaştığı 11 bin mesaj incelenerek yapılan içerik analizinde ilginç sonuçlara ulaşıldı. Buna göre Başkan Trump, bu iletilerde göçmenlere saldırdı, diktatörleri övdü ve medyanın 'halkın düşmanı' olduğunu yazdı.
Trump'ın 11 binden fazla mesajının incelenmesi sonucu ortaya çıkan sonuca göre ABD Başkanı mesajlarının yarısından çoğunda kendini eleştiren kurum ya da kişileri hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:24
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