ABD Başkanı Trump'ın Çin'de banka hesabı olduğu ortaya çıktı
21.10.2020 12:11
ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir Çin bankasında hesabı olduğunu kabul etti.
– ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesine göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir Çin bankasında hesabı olduğunu kabul etti.
ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times, her fırsatta Çin'i eleştiren ve yaptırım tehdidinde bulunan Trump'ın, Çin'de bir banka hesabı olduğunu açıkladı. Gazetede, 2013 ve 2015 yıllarında Trump International Hotels Management şirketine ait hesaptan Çin'e 188 bin dolardan fazla vergi ödendiğini belirtti. Trump'ın sözcüsü ise, hesabın Asya'da otelck sektörünün potansiyelini keşfetmek için açıldığını söyledi.Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'ın Çin politikalarını eleştiriyor. Donald Trump yönetimi özellikle Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin'le ticari ilişkilerini hedef alıyor.
- Abd
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