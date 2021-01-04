ABD Başkanı Trump'ın Georgia'da seçim sonucunun değiştirilmesini istediği ses kaydı ortaya çıktı: 'Kazanmamıza yetecek kadar oy bulun' - Son Dakika
BBC

ABD Başkanı Trump'ın Georgia'da seçim sonucunun değiştirilmesini istediği ses kaydı ortaya çıktı: 'Kazanmamıza yetecek kadar oy bulun'

04.01.2021 02:57
ABD Başkanı Trump'ın Georgia'da seçim sonucunun değiştirilmesini istediği ses kaydı ortaya çıktı: 'Kazanmamıza yetecek kadar oy bulun', System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden olan Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kaydı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden olan Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kaydı ortaya çıktı.

Cumartesi günü yapıldığı belirtilen telefon görüşmesinin kaydı Washington Post gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı. Gazete 1 saatlik telefon konuşmasından bölümler yayınladı.

Trump kayıtta, eyaletin Cumhuriyetçi sekreterine "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum" diyor.

Gazete, Trump'a karşılık olarak Raffensperger'in eyaletteki seçim sonuçlarının doğru olduğunu söylediğini belirtiyor.

16 delegesi bulunan eyaleti yaklaşık 14 bin farkla Demokrat aday Joe Biden kazanmış, Cumhuriyetçilerin seçimde usulsüzlük olduğu iddiaları üzerine eyalette oylar yeniden sayılmış, yeniden sayım sonucu değiştirmemişti.

50 eyalette de açıklanan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump 232, Demokrat aday Joe Biden ise 306 delege kazandı. Seçim sonucu 6 Ocak'ta ABD Kongresi tarafından resmen tanınacak.

Biden2ın 20 Ocak'ta ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin etmesi bekleniyor.

Trump telefonda neler dedi?

1 saatlik kayıtta Trump'ın eyalet sekreterini ikna etmeye ve üzerinde baskı kurmaya çalıştığı duyuluyor.

Eyalette kazandıklarını iddia eden Trump, Raffensperger'e "Sadece yeniden hesapladığınızı söyleyin, bunda yanlış bir şey yok" diyor.

Raffensperger'se "Sayın Başkan, buradaki zorluk elinizdeki verilerin yanlış olması" diye cevap veriyor.

Washington Post, Trump'ın bu ikna çabalarının ardından Raffensperger'i "yasal işlemle" tehdit ettiğini de belirtiyor.

Trump, eyalette yapıldığını iddia ettiği ancak bir kanıt sunamadığı usulsüzlükleri kast ederek "Neler yapıldığını biliyorsun ve bunu rapor etmiyorsun. Bu ceza gerektiren bir suç. Bunun olmasına izin veremezsin. Bu senin ve avukatın için büyük bir risk" diyor.

Trump ardından eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan Raffenberger'den kendisi adına 11 bin 780 oy daha bulmasını istiyor. Bu, eyalette 1 oy farkıyla Trump'ın kazanmasına yetecek sayı.

Washington Post, kayıtta Trump'ın birçok kez "Georgia'yı kaybetmiş olma ihtimalim yok, bu olmuş olamaz. Yüzbinlerce oyla kazandık" dediğinin duyulduğunu belirtiyor.

Gazete görüşme sırasında Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve muhafazakar avukat Cleta Mitchell gibi Trump destekçilerinin de hatta olduğunu aktarıyor.

Washington Post, Beyaz Saray, Trump seçim kampanyası yetkilileri ve Meadows'un haberle ilgili sorulara henüz yanıt vermediğini, Raffenberger'in ise yorum yapmayı reddettiğini bildiriyor.

ABD Başkanı Trump'ın Georgia'da seçim sonucunun değiştirilmesini istediği ses kaydı ortaya çıktı: 'Kazanmamıza yetecek kadar oy bulun'

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'ın Georgia'da seçim sonucunun değiştirilmesini istediği ses kaydı ortaya çıktı: 'Kazanmamıza yetecek kadar oy bulun' - Son Dakika Dünya

BBC

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