ABD Başkanı Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya Temsilciler Meclisi'nden onay - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya Temsilciler Meclisi'nden onay - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya Temsilciler Meclisi'nden onay

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya Temsilciler Meclisi'nden onay, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı kabul etti. Genel kuruldaki oylamada tasarı 194'e karşı 224 oyla onaylandı.


Başkan Donald Trump'ın, "Kongre'nin izni ve bilgisi dışındaki İran'a karşı askeri yetkilerinin kısıtlanmasını" içeren tasarıda şu ifade yer alıyor: "İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve İran'ın Irak'taki askeri üslere düzenlendiği balistik füze saldırısı, ABD ve İran arasında ciddi bir gerginliği tetikledi."

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:06 
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