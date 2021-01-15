ABD Başkanı Trump'ın kendisini Beyaz Saray'daki odasına kapattığı ve kimseyle konuşmadığı iddia edildi - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'ın kendisini Beyaz Saray'daki odasına kapattığı ve kimseyle konuşmadığı iddia edildi

15.01.2021 10:17

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'la ilgili ikinci kez azil sürecini başlatırken Trump'ın kendisini Beyaz Saray'daki odasına kapattığı öne sürüldü. Trump'ın partisinden destek bulamadığından rahatsız olduğu söyleniyor.

6 Ocak'taki Kongre baskınında 'isyana teşvikle' suçlanan ve hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ABD Başkanı Donald Trump'ın son derece öfkeli olduğu ve kendisini Beyaz Saray'da izole ettiği iddia ediliyor. Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, Başkan'ın üzüldüğünü ve kimseyle konuşmak istemediğini kaydetti.

"KENDİNE ACIMA MODUNDA"

Beyaz Saray'da 'herkesin, herkese karşı öfkeli olduğunu' belirten kaynak, Başkan Trump'ın, kendisinin yeteri kadar savunulmadığını düşündüğü için kızgın olduğunu söyledi. Kaynak, Trump için "Kendine acıma modunda" dedi.

"KONUT İÇİNDE SAKLANIYOR"

Beyaz Saray'a yakın bir başka kaynak, "Trump, konutu içinde saklanıyor. Bu kesinlikle iyi bir şey değil" diye konuştu. Aynı kaynak, "Kötü bir hisse kapıldığı zamanlarda bunları anlatacağı insanlarla birlikte değil, tek başına. Twitter'a erişimi de olmadığına göre, Tanrı bilir buradan ne çıkacak" ifadelerini kullandı

TRUMP'IN AF YETKİSİNİ KULLANACAĞI KONUŞULUYOR

Bu arada Trump'ın, şiddet olaylarını kınadığı ancak kendi azil sürecine hiç değinmediği yeni bir video yayınlaması dikkat çekti. CNN'ye konuşan birçok yetkili, Trump için geriye kalan tek seçeneğin 'af yetkisini' kullanmak olduğunu ve yeni bir af dalgasının gelebileceğini söyledi. Trump'a yakın bir kaynak, Başkan'ın bu yetkiyi kendisi ve çocukları için kullanmayı doğru bulmadığını ancak üst düzey isimler için af yetkisini kullanmak istediğini kaydetti.

GÖZLER SENATO'DAKİ OYLAMAYA ÇEVRİLDİ

CNN'e göre Trump'a yakın birçok kişi, "Kendi eylemleri onu bu noktaya getirdi, başkası değil" görüşünde. Trump'a yönelik son azil girişiminde pek çok Cumhuriyetçi, kendisini açıkça destekleyip azile karşı olduğunu açıklarken, yine de ilk azildeki gibi bir ağız birliği olmaması dikkat çekti. Temsilciler Meclisi'nde 10 vekil Trump aleyhine oy kullandı. Gözler azil için belirleyici olan Senato'daki oylamaya çevrilirken, ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Senatör Mitch McConnell bile oylama konusunda henüz kararsız olduğunu, yargılamaya göre karar vereceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi'nin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesini onaylamasının ardından gözler nihai karar merci Senato'ya çevrildi. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senato'nun planlandığı gibi 19 Ocak'ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti.

100 SENATÖRÜN EN AZ 3'TE 2'SİNİN BU YÖNDE OY KULLANMASINA İHTİYAÇ VAR

Başkan Trump'a 2024 yılındaki muhtemel başkan adaylığının yolunu kapatabilecek azil duruşmasının 19 Ocak'ta başlaması durumunda, Trump'ın azil süreci Biden dönemine sarkacak. Buna karşın, bazı senatörler, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Biden'ın ilk günlerinin azil yargılamasıyla gölgelenmemesi için Senato'daki oturumun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor. Senato'nun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin bu yönde oy kullanmasına ihtiyaç var. Bu durumda Trump'ın partisinden en az 17 kişinin aleyhinde adım atması gerekiyor.

ABD Başkanı Trump'ın kendisini Beyaz Saray'daki odasına kapattığı ve kimseyle konuşmadığı iddia edildi

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'ın kendisini Beyaz Saray'daki odasına kapattığı ve kimseyle konuşmadığı iddia edildi - Son Dakika Dünya


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