ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

6 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.


Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:33 
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