ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.



Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.