Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika Dünya
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
6 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.
Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:33
Son Dakika ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti