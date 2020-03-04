Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft... - Son Dakika
ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı. - ANKARA
Son Dakika Erdoğan'dan ABD'nin "Mühimmat desteği verelim" teklifine tek cümlelik yorum: Sayın Trump'a ilettim ABD Libya'da tarafını seçti: Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir