ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft...

6 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft..., System.String[]

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Donald Trump, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
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