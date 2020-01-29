ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi

19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi.

ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New Jersey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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