ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi (2) - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'ın Wildwood mitingi (2)
50 dakika önce
Wildwood mitingi ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrı NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:29 Kaynak: AA
Wildwood mitingi
ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması
ABD Başkanı Donald Trump'ın ayrı NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında, New Jersey eyaletinin Wildwood kentinde miting düzenledi. (2)
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