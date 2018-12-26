ABD Başkanı Trump, Irak'ta
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump sürpriz bir ziyaret için Irak'a geldi.
ABD
Başkanı Donald Trump
sürpriz bir ziyaret için Irak
'a geldi. Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın eşi Melania ile birlikte Noel gecesinde hizmet ve başarılarından dolayı teşekkürlerini sunmak ve Noel Bayramlarını kutlamak için Irak'a geldiğini belirtti.
AP'nin haberine göre, Trump, "ABD askerlerinin Irak'tan çekilme planı olmadığını" söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:56 Kaynak: AA
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