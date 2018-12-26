Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Irak'ta

ABD Başkanı Trump, Irak'ta

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump sürpriz bir ziyaret için Irak'a geldi.

ABD Başkanı Trump, Irak'ta, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump sürpriz bir ziyaret için Irak'a geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın eşi Melania ile birlikte Noel gecesinde hizmet ve başarılarından dolayı teşekkürlerini sunmak ve Noel Bayramlarını kutlamak için Irak'a geldiğini belirtti.


AP'nin haberine göre, Trump, "ABD askerlerinin Irak'tan çekilme planı olmadığını" söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:56 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, Güncel
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