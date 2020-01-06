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ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:42 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız."
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