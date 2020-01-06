ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: '(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce...

6 saat önce

ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız."

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu
Pakistan, ABD'nin topraklarını kullanmasına izin vermeyecek Gram altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar ABD'den sonra bir tehdit de İngiltere'den: İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

Son Dakika Haberleri
11:17 Köylüler telefon görüşmesi yapabilmek için minare önünde sıraya giriyor - Son Dakika
11:17 Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili - Son Dakika
11:16 Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli - Son Dakika
11:16 Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
11:16 Kamuda yaklaşık 11 bin görme engelli istihdam edildi - Son Dakika
11:01 Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Son Dakika
09:35 "Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 11:19:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]