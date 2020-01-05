ABD Başkanı Trump: "İran'a ait 52 hedef belirledik" - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Başkanı Trump: 'İran'a ait 52 hedef belirledik' - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: "İran'a ait 52 hedef belirledik"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın herhangi bir ABD'liye ya da ABD unsurlarına saldırması halinde, İran için üst düzey öneme sahip 52 hedefin vurulacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın herhangi bir ABD'liye ya da ABD unsurlarına saldırması halinde, İran için üst düzey öneme sahip 52 hedefin vurulacağını söyledi.


ABD hava kuvvetleri tarafından Irak'ın başkenti Bağdat havaalanı yakınlarında düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle yükselen gerilim devam ederken, Donald Trump sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. İran'ın ABD Büyükelçiliğine saldırdığını ve buna ek olarak başka saldırılar hedeflediğini belirten Trump, "İran yıllardır sorun olmaktan başka bir şey değildi" ifadelerini kullandı. Trump 1979 yılında ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nin basılması ve 52 kişinin rehin alınmasına hatırlatarak, "Eğer İran, ABD'lilere ve Amerikan unsurlarına saldırırsa 52 Amerikalı rehineyi temsilen İran'a ait ve İran kültürü için üst düzey öneme sahip 52 hedef belirledik. Bu hedefler çok hızlı ve çok sert şekilde vurulacaktır. ABD artık tehdit istemiyor" dedi. - WASHINGTON

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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