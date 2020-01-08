ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi. - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

6 saat önce

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi., System.String[]

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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