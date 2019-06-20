Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: İran çok büyük bir hata yaptı
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ABD Başkanı Trump: İran çok büyük bir hata yaptı

9 dakika önce

İran'ın sabah saatlerinde hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin yankıları devam ediyor. Twitter hesabından durumu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "İran çok büyük bir hata yaptı" ifadesini kullandı

ABD Başkanı Trump: İran çok büyük bir hata yaptı, System.String[]
İran'ın sabah saatlerinde kendi hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin yankıları devam ediyor. Twitter hesabından durumu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "İran çok büyük bir hata yaptı" ifadesini kullandı.

Hem Tahran hem Washington, hava aracının düşürüldüğünü doğruladı ancak İran kendi hava sahasında operasyonu gerçekleştirdiğini öne sürerken ABD, vurulan noktanın uluslararası sahada olduğunu iddia etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:53 
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