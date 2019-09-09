Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebilirim
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ABD Başkanı Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebilirim

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinde bir mahsur olmadığını belirterek Ruhani ile görüşebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşebilirim, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinde bir mahsur olmadığını belirterek olası bir toplantıya yeşil ışık yaktı. ABD'nin New York kentinde Eylül ayında gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çalışmalarının iki liderin buluşması için bir fırsat olabilir.


ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Ruhani Amerikan yönetiminin Tahran'a uyguladığı ambargoyu kaldırmadan ülkesinin ABD ile görüşmeyeceğini söylemişti. İran'daki enflasyona işaret eden Trump "Elbette her şey mümkün. Bu sorunu çözmek istiyorlar. Bunu 24 saat içinde çözebiliriz." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:15 
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