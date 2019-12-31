ABD Başkanı Trump: "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor.

6 saat önce

ABD Başkanı Trump: "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor.

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Trump: " İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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