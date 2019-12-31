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ABD Başkanı Trump: "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor.
6 saat önce
ABD Başkanı Trump: "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:28 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: " İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak"
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