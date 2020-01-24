ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce... - Son Dakika

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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:04 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.
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