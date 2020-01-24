ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce...

6 saat önce

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce..., System.String[]

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını duyuracağını açıkladı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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