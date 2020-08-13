ABD Başkanı Trump: İsrail ve BAE ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve BAE ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve BAE ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve BAE ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyurdu.İsrail ve BAE'nin ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyuran Trump, "İsrail ile BAE arasındaki barış anlaşması büyük bir ilerleme. Şimdi bölgede benzer anlaşmaların gerçekleşeceğini umuyorum" dedi. Reuters Ajansı, üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden aldığı bilgiye göre, anlaşma İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında BAE ile ilişkilerinin tam normalleşmesini öngörüyor.
- Abd
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:28
Kaynak: DHA
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