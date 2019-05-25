Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Japonya'da

ABD Başkanı Trump, Japonya'da

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük sürecek ziyareti için Japonya'ya geldi.

ABD Başkanı Trump, Japonya'da, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük sürecek ziyareti için Japonya'ya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, dört gün sürecek Japonya ziyareti için Japonya'ya gitti. Yerel saatle akşam 17.00'de Tokyo Haneda Havaalanı'na inen Trump'ın bu akşam ABD büyükelçisinin Tokyo'daki ikametgahında Japon iş dünyası temsilcileri ile birlikte bir resepsiyona katılması bekleniyor. Pazartesi günü, Japonya'nın yeni İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile görüşecek olan Trump, yeni imparatorla görüşen ilk yabancı devlet başkanı olacak.
ABE İLE DE GÖRÜŞECEK Başbakan Şinzo Abe ile de bir araya gelecek olan Trump'ın, Abe ile ikili ticaret müzakereleri ve Çin, Kuzey Kore ve İran da dahil olmak üzere dünya gündemindeki konuları görüşeceği tahmin ediliyor.
İKİ LİDER GOLF OYNAYACAK Trump, Pazar günü ise Japonya Başbakanı Abe ile golf oynayacak. Ardından Tokyo'daki Kokugikan Sumo Arenası'nda Summer Grand Sumo Turnuvası'nın son gününe katılacak olan Trump'ın kazanan güreşçiye kupasına takdim etmesi bekleniyor. Öte yandan ABD diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Trump'ın ziyaretinin odağında, Japonya'da yeni imparatorla başlayan Reiwa Dönemi'ni kutlamak olacak.
(Burak Ersoy/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
Tokyo, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Donald Trump, Güncel
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