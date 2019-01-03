Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump K. Kore Lideri Kim ile Görüşmeyi Umuyor

ABD Başkanı Trump K. Kore Lideri Kim ile Görüşmeyi Umuyor

2 saat önce

– ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü kabinesine yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan "harika" bir mektup aldığını ve kendisi ile yakın zamanda görüşmeyi umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump K. Kore Lideri Kim ile Görüşmeyi Umuyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü kabinesine yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan "harika" bir mektup aldığını ve kendisi ile yakın zamanda görüşmeyi umduğunu söyledi.

Trump, Kim Jong-un ile ilk kez Temmuz ayında gerçekleştirdiği görüşmenin " Asya'da büyük bir savaşı engellediğini" iddia ederek ekibinin en kısa sürede ikinci bir görüşme ayartlamak için çalıştığını açıkladı.

Kim daha önce, ABD'nin iki taraflı önlemler alması koşuluyla nükleer silahsızlanma konusunu Trump'la görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kuzey Kore medyası, Washington'ın Pyongyang'a uyguladığı yaptırımların kaldırılmaması durumunda görüşmenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Güney Kore, Kim'in Trump'a yolladığı mektubu memnuniyetle karşıladığını açıklarken, Güney Kore hükümet sözcüsü Kim Eui-kyeom, "Kim'in mektubunun, nükleer silahsızlanma ve Kore yarımadasında kalıcı bir barış sağlama yolunda bir adım olduğunu düşünüyoruz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kore, Donald Trump, Dünya
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