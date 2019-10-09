ABD Başkanı Trump: "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla...
27 dakika önce
ABD Başkanı Trump: "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:28 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu"
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