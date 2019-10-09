Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla...

ABD Başkanı Trump: "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla...

27 dakika önce

ABD Başkanı Trump: "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu"

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Trump: "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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