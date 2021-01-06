ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu. - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.
06.01.2021 23:21
ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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