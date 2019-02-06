ABD Başkanı Trump, Kongrede Yaptığı Birliğin Durumu Konuşmasında, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile...
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ABD Başkanı Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27-28 Şubat'ta Vietnam'da görüşeceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:11 Kaynak: AA
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