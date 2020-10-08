ABD Başkanı Trump: "Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" ifadelerini kullandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi görmeye devam eden ABD Başkanı Trump'tan Beyaz Saray'da Oval Ofis önünde video mesaj yoluyla yeni bir açıklama geldi. Trump açıklamasında sık sık Walter Reed Askeri Hastanesi'nde kendisine verilen Regeneron adlı ilacı överek, "Korona virüse yakalanmamın Tanrı'nın bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Burada gizli bir lütuf vardı" dedi. Hastalığa yakalandıktan sonra bu ilaçtan haberi olduğunu ifade eden Trump, "Bu hastalığa yakalanmasaydım, bu ilaçtan da haberimiz olmayacaktı" diye konuştu. Trump, Regeneron ilacının tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunulması için çalışacağını belirtti. "Herkesin Başkanınızla aynı muameleyi görmesini istiyorum" diyen Trump, "İnanılmazdı" ifadelerini kullandı. Trump, kendisine verilen ilacın "terapötik" olduğunu söyleyerek Covid-19'un çaresi olabileceğini öne sürdü.

(İHA)