ABD Başkanı Trump koronavirüs aşısında en net tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump , koronavirüs aşısının 3 Kasım'da hazır olacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışması bir çok ülke tarafından sürdürülürken, ABD Başkanı Trump'tan aşı müjdesi geldi. ABD Başkanı Trump, koron virüs aşısının ABD başkanlık seçimlerinin de yapılacağı 3 Kasım civarında hazır olabileceğini söyledi. Bir radyo programında konuşan Trump, 'aşı ne zaman hazır olur' sorusuna, 'yıl sonundan daha yakın, hatta çok daha yakın' yanıtını verdi. Sunucunun '3 Kasım'dan daha önce mi?' sorusuna da, 'Evet mümkündür, ama o tarih civarında diyebiliriz" diye konuştu. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum" demişti.

- Abd