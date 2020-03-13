ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak - Son Dakika

ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

31 dakika önce

Daha önce "Teste ihtiyacım yok, gayet iyiyim" diyen ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi yaptıracağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak, System.String[]

ABD'de ilan edilen acil durumla ilgili tedbirleri açıklamak için kameralar karşısına geçen Trump koronavirüs semptomlarının hiçbirini göstermediğini belirtti.

"TEST YAPTIRACAĞIM"

Trump, "Beyaz Saray doktorlarının hepsiyle görüştüm. Test olmam gerekmediğini söylediler" diye konuştu. Trump, kendisi ile fotoğraf çekilen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Günde yüzlerce fotoğraf çektiriyorum. Bahsedilen o fotoğrafı görmedim. Büyük ihtimalle test yaptıracağım."

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "TEST YAPTIRMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendisine koronavirüs bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtmişti. Trump, "Bunun çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:48 
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