ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak - Son Dakika

ABD'de ilan edilen acil durumla ilgili tedbirleri açıklamak için kameralar karşısına geçen Trump koronavirüs semptomlarının hiçbirini göstermediğini belirtti.

"TEST YAPTIRACAĞIM"

Trump, "Beyaz Saray doktorlarının hepsiyle görüştüm. Test olmam gerekmediğini söylediler" diye konuştu. Trump, kendisi ile fotoğraf çekilen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Günde yüzlerce fotoğraf çektiriyorum. Bahsedilen o fotoğrafı görmedim. Büyük ihtimalle test yaptıracağım."

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "TEST YAPTIRMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendisine koronavirüs bulaşıp bulaşmadığına dair herhangi bir endişesinin olmadığını belirtmişti. Trump, "Bunun çok önemli bir durum olduğunu sanmıyorum. Olduğuna inansaydım yaptırırdım. Test yaptırmak için hiçbir neden hissetmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi