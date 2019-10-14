ABD Başkanı Trump: "Kürtler (YPG/PKK) bazılarını (DEAŞ mensuplarını) bizi müdahil etmek için...
7 dakika önce
ABD Başkanı Trump: "Kürtler (YPG/PKK) bazılarını (DEAŞ mensuplarını) bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir"
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:32 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "Kürtler (YPG/PKK) bazılarını (DEAŞ mensuplarını) bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir"
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