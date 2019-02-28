ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Lideri Kim'in Nükleer ve Füze Testleri Yapmama Konusunda Söz...
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini söyledi.
ABD
Başkanı Trump
, Kuzey Kore
lideri Kim'in nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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