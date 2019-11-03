Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump mülteci kabul sayısını 18 binle sınırladı
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump mülteci kabul sayısını 18 binle sınırladı

ABD Başkanı Trump mülteci kabul sayısını 18 binle sınırladı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump gelecek yıl ülkeye alınacak mülteci sayısını 18 binle sınırlayan planı imzaladı.

ABD Başkanı Trump mülteci kabul sayısını 18 binle sınırladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump gelecek yıl ülkeye alınacak mülteci sayısını 18 binle sınırlayan planı imzaladı.


Dışişleri Bakanlığı'nın eylül ayında açıkladığı mülteci kabul sayısını 18 binle sınırlama planı, insan hakları örgütleri ve dini gruplar tarafından ağır şekilde eleştirilse de Başkan Trump kararı imzalayarak yürürlüğe soktu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:54 
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