ABD Başkanı Trump, NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını... - Son Dakika

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ABD Başkanı Trump, NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump, NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:38 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini ifade etti.
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