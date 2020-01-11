ABD Başkanı Trump: Öldürülen Süleymani büyükelçiliklere saldırı planlıyordu - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: Öldürülen Süleymani büyükelçiliklere saldırı planlıyordu - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump: Öldürülen Süleymani büyükelçiliklere saldırı planlıyordu

22 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.

ABD Başkanı Trump: Öldürülen Süleymani büyükelçiliklere saldırı planlıyordu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.


ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:07 
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