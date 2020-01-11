ABD Başkanı Trump: Öldürülen Süleymani büyükelçiliklere saldırı planlıyordu

ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump , İranlı General Kasım Süleymani 'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.

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Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı