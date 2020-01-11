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ABD Başkanı Trump: Öldürülen Süleymani büyükelçiliklere saldırı planlıyordu
22 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmeden önce bölgedeki dört ABD Büyükelçiliğine saldırı düzenlemeyi planladığını iddia etti.
ABD'li Fox News kanalında Laura Ingraham'ın konuğu olan Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:07
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